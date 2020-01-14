AKP, 100'e yakın belediye başkanını transfer edecek

AKP, muhalefet partilerinden yaklaşık 100 dolayında ilçe ve belde belediye başkanını transfer etmek için harekete geçti.





BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, ilk olarak üçü CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’den, ikisi bağımsız beş belediye başkanı, Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı’nda iktidar partisine katılacak.





AKP’ye katılacak belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.





AKP kaynaklarının verdigi bilgiye göre katılımların devamı da gelecek. AKP’li üst düzey bir yetkili, 100 dolayında belediye başkanının partilerine katılımının planlandığını, bunların yaklaşık 2,5 milyon yurttaşa hizmet götüren belediyeler olduğunu ancak şimdilik il belediyesi düzeyinde katılım olmayacağını söyledi.





Transfer edilen belediye başkanları için grup toplantıları ya da parti merkezlerinde katılım törenleri düzenlenecek.





AKP yönetiminin belediye başkanı transferi konusunda tek istisnası MHP.





İktidar partisi, Cumhur İttifakı ortağı olduğu için MHP’den kimseyi transfer etmeyecek.





AKP kaynakları, ittifak hukuku gereği, MHP’den transfer yapmayı düşünmediklerini belirterek, “Bütün partilerden katılım olacak. MHP hariç. MHP ile biz Cumhur İttifakıyız, o nedenle böyle bir girişimiz olmaz” görüşünü dile getirdi.