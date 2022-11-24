AKP 11 yıl sonra geri adım attı: Kritik kurum yeniden açılıyor

Türkiye'de aşı üreten tek kuruluş olan ve 1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2011 yılında AKP'li Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde kapatıldı.







Türkiye’de de binlerce kişinin ölümüne yol açan corona virüsü salgınıyla birlikte aşının önemi ortaya çıktı. İktidar 11 yıl sonra geri adım atma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı açıklamada Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün yeniden açılacağını duyurdu.





“Aşı ve biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86'sı Hıfzıssıhha 'da üretilecek” dedi.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Fahrettin Koca, Hıfzıssıhha’nın açılması için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:





“Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin inşası sürmektedir. Merkez faaliyete geçtikten sonra aşı ve biyoteknolojik ürün çalışmalarımız daha da hızlanacaktır. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86'sı Hıfzıssıhha'da üretilecektir. Aşı ve biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz.”





MADEM AÇACAKTINIZ, NEDEN KAPATTINIZ?

Koca'nın ardından söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Hıfzıssıhha’nın açılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Madem açacaktınız, neden kapattınız?. Türkiye'nin yüz yıldan daha fazla süre boyunca, dünyada üretilmeyen aşıları üreten, değişik ülkelere aşı satan bir kurumu, bu tecrübeyi neden kapattınız? Oradaki tecrübeli personeli neden dağıttınız? Sağlıkta 2003'ten beri yapılanlar bir yap boz” dedi.





REFİK SAYDAM KAPATILMIŞTI

Atatürk’ün ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam tarafından 1928 yılında tüm aşılar, serumlar ve birçok hayati ürünün üretilmesi amacıyla kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde 1998 yılına kadar 18 farklı aşı üretiliyordu. Aşı üretimi 1998 yılında durduruldu ve aşı ithal edilmeye başlandı. Ardından 2011 yılında Refik saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü tamamen kapatıldı.



