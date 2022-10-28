Samanyolu Haber /Gündem / AKP 15 Temmuz'da çöktüğü bir devi daha haraç mezat satışa çıkardı /28 Ekim 2022 11:25

AKP 15 Temmuz'da çöktüğü bir devi daha haraç mezat satışa çıkardı

15 Temmuz sonrası AKP iktidarının çöktüğü mobilya devi Alfemo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Alfemo Mobilya AŞ ve Yapta Dayanıklı Tüketim Malları AŞ’nin sahibi olduğu “Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 552 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulan Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’ne 29 Kasım’a kadar teklif verilebilecek.

İHALE 30 KASIM’DA
İhaleye katılmak için gereken teminat ücreti 55 milyon 200 bin TL olurken, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihale 30 Kasım’da yapılacak.

15 TEMMUZ SONRASI KAYYUM
15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avından İzmir merkezli mobilya devi Alfemo da nasibini almıştı. Hizmet Hareketi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında mobilya şirketi Alfemo’ya, 'himmet adı altında finansal destek sağlamak' suçlamasıyla kayyum atanmıştı.

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