Samanyolu Haber /Gündem / AKP 2023 seçimlerine OHAL altında gitmek istiyor /10 Temmuz 2021 14:47

AKP 2023 seçimlerine OHAL altında gitmek istiyor

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP hükumetinin OHAL düzenlemelerinin süresini 3 yıl uzatan teklifini yorumladı. Altaylı, yazısında “İktidar 2023 seçimlerine “OHAL” altında gitmek istemekte, seçim sürecinde OHAL yetkilerini kullanmayı amaçlamaktadır” tespiti yaptı.

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AKP hükumetinin kamudan ihraçları ve gözaltı süresiyle ilgili KHK’ları 3 yıl uzatan torba yasa teklifi 2023 seçimlerinin başlangıcı olarak değerlendirildi. Aynı gün iki gazeteci 2023 seçimleri yazısı kaleme aldı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Bakın sevgili okurlar, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıla yakın geçmişinde çok badireler atlattı. Daha yola çıkarken, 1925’te genç Cumhuriyet’e karşı İngiliz destekli bir kalkışma gerçekleştirildi, öyle dandik bir kalkışma olmayan Şeyh Sait İsyanı çıkarıldı. Bu isyan üzerine devlet bir tür OHAL uygulaması olan “Takriri Sükun Kanunu”nu yani bildik Türkçe ile “Huzurun Sağlanması Yasası” çıkardı. Ama o kanun 4 yıl sonra 1929’te ilga edildi yani yürürlükten kaldırıldı” diye yazdı.

İYİ NİYETLİ OLMAYAN BİR YAKLAŞIM
Buna karşın 15 Temmuz’un üzerinden 5 yıl geçtiğini kaydeden Altaylı, “İlan edilen OHAL hala fiili olarak devam ediyor ve iktidar bu yetkileri 3 yıl daha uzatarak 8 yıl boyunca kullanmak istiyor. Bu çok açık biçimde iyi niyetli olmayan bir yaklaşımdır. Buradaki amaç 15 Temmuz sonrası gerekli olan temizliğin yapılması değildir. İktidar 2023 seçimlerine “OHAL” altında gitmek istemekte, seçim sürecinde OHAL yetkilerini kullanmayı amaçlamaktadır. OHAL altında gidilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, giderek bir OHAL sistemi haline dönüşmektedir” tepkisi verdi.

AHMET HAKAN: ERDOĞAN SEÇİMİN STARTINI VERDİ
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi: Seçim kampanyası başladı. Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz seçim sath-ı mailine bu sefer çok ama çok erken girmiş bulunmaktayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun seçim kampanyasına tanıklık edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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