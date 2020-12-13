Samanyolu Haber /Gündem / AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu /13 Aralık 2020 11:30

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

Gelecek Partsi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin kuruluşunun birinci yılında hükümete sert sözlerle yüklendi. Davutoğlu, İktdarın 28 Şubat artıklarıyla koalisyon hükümetine döndüğü söyledi.

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1. kuruluş yıldönümünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“MİLLET HAK, HUKUK, ADALET DERDİNDE”

Koalisyon iktidarının artık milletle aynı dünyada yaşamadığını söyleyen Davutoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Öncelikle altını açık bir şekilde çizerek ifade edeyim. Karşımızda ağır bir vesayet rejimi bulunmaktadır. Vasisi Bahçeli, rota çizeni Perinçek olan bu vesayet rejiminden Sayın Erdoğan'a sadece sözcülük kalmıştır. Hayaller koalisyonsuz Türkiye, gerçekler meşru bir koalisyonu bile aratan Bahçeli ve Perinçek vesayet rejimidir.

* Bu iktidarın içinde bulunduğu vesayet rejimi dünyası milletin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu dünyadan tamamen kopmuştur. Millet iş derdindedir bunlar bir kişiye beş maaş verme derdindedir.

* Millet aş derdindedir, bunlar yandaş müteahhide daha fazla milletin kaynaklarını akıtma derdinde.  Millet hak, hukuk ve adalet derdindedir bunlar ülkeyi askeri bir garnizona çevirme derdinde.  Milletin feryadını duymayanlar bir anda dış mihrak talimatlarını duymuşlardır.
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AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

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