Samanyolu Haber /Gündem / AKP 28 Şubat’ın mağduru mu, mahsulü mü? /28 Şubat 2021 21:19

AKP 28 Şubat’ın mağduru mu, mahsulü mü?

“Artık AKP’nin bir 28 Şubat yapımı, klasiği, sürümü olduğu şüpheye yer bırakılmayacak kadar berraktır” bu sözler Erdoğan’ın ortağı Devlet Bahçeli’ye ait. Postmodern darbenin 24. yılında Bold Medya, Erdoğan’ın 28 Şubat sürecinin bir mağduru mu yoksa mahsulü mü olduğu sorusuna cevap aradı.

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Türkiye 28 Şubat’ın yıldönümünde, ülkenin en karanlık dönemlerinden birini tartışıyor. En çok tartışılan konulardan biri de AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 28 Şubatçı cuntayla paralellik gösteren demokrasi dışı uygulamaları. 28 Şubat’ın 24. yılında Bold Medya, Erdoğan’ın Postmodern darbenin neresinden olduğunu araştırdı.



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