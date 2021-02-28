AKP 28 Şubat’ın mağduru mu, mahsulü mü?













Türkiye 28 Şubat’ın yıldönümünde, ülkenin en karanlık dönemlerinden birini tartışıyor. En çok tartışılan konulardan biri de AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 28 Şubatçı cuntayla paralellik gösteren demokrasi dışı uygulamaları. 28 Şubat’ın 24. yılında Bold Medya, Erdoğan’ın Postmodern darbenin neresinden olduğunu araştırdı.