"AKP yüzde 30'un altına indi"

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar, şahsi Twitter adresinde şunları yazdı: "Forexçilerin terminolojisiyle; dolar 8 TL bandını aşarken, iktidar oyları yüzde 30 destek hattını kırdı."

EYLÜLDE AKP'NİN OYLARI YÜZDE 32,3 SEVİYESİNDEYDİ





Ekim ayı araştırma sonuçlarına göre konuştuğu tahmin edilen Sencer, Metropoll'ün geçen ay araştırma sonuçlarına göre AKP'nin (kararsızlar dağıtılmadan) oy oranını yüzde 32,3 olarak bulduklarını açıklamıştı.





Doların 8,16 TL'ye tırmandığı dönemde iktidar partisinin oy oranının yüzde 10'a yakın eridiği görülüyor.

