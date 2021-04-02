AKP 39 yeni S Tipi hücre cezaevi inşa ediyor

Adalet Bakanlığı, 2020 yılında 39 yeni cezaevini faaliyete açacak. F tipi, T tipi, C tipi, D tipi ve E tipi cezaevleri bulunan bakanlık, yeni cezaevlerine S Tipi adını verdi.





Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28 Şubat 2021 tarihli açıklamasına göre cezaevlerinde 276 bin 438 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Her gün haksız gözaltı ve soruşturmaların yaşandığı Türkiye’de cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayıları her geçen gün artıyor.





AFLA 90 BİN KİŞİNİN ÇIKTIĞI CEZAEVLERİ YİNE DOLDU

Terör adı altında siyasi ve düşünce suçlularının kapsam dışında bırakıldığı Nisan 2020’de çıkarılan infaz değişikliği yasasıyla cezaevlerinde 300 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunuyordu. İnfaz değişikliğiyle 90 bin tutuklu ve hükümlü salıverilmesine rağmen cezaevlerinde kalanların sayısı yeniden 276 bine yükseldi. Yine bakanlığın açıklamasına göre cezaevlerinde kalanların 235 bin 775’i hükümlü, 40 bin 663’ü ise tutuklu statüsünde bulunuyor.





TEK KİŞİLİK HÜCRE CEZAEVLERİ

Hukukun rafa kaldırıldığı Türkiye’de AKP hükumeti cezaevlerinde artan tutuklu ve hükümlü sayısına çözüm olarak yeni cezaevleri inşa ediyor. Türkiye’de açık ve kapalı olmak üzere 396 cezaevi bulunuyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2020’de yaptığı açıklamada sadece 5 yılda 94 cezaevinin inşa edildiğini açıkladı. Bakan Gül’ün açıklamaları sonrasında inşa edilen yeni cezaevlerine S Tipi verildiği anlaşıldı. Antalya, Bodrum ve Iğdır’da açılan kapalı cezaevlerinin S Tipi olduğu, bu 3 cezaevinin koğuşlarının tek ve 3 kişilik olacağı kaydedildi. Halen Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2 adet S Tipi Cezaevi inşaatı devam ediyor. Adalet Bakanlığı, 2021 içinde 39 yeni cezaevi açılacağını belirtti.





ENDİŞE VERİCİ

Gazete Duvar’a konuşan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, yeni cezaevi inşaatlarına “Her yeni hapishane, daha çok insan tutuklayacağım demektir” diyerek tepki gösterdi. Yoleri, şunları söyledi: “Tutuklama bir istisnadır esas olan tutuksuz yargılamadır. Hapishanelerde kapasitelerinin çok üstünde mahpus barındırdılar. Bugün yine aynı problemle karşı karşıyayız. Çözüm olarak maalesef yeni cezaevi yapma yoluna gidiliyor. Bu durum hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin devam edeceğini göstermek bakımından endişe verici. Çünkü her yere cezaevi, oralara konulacak yeni insanlar demek.”