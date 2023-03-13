AKP adaylardan transfer olmama garantisi isteyecek: Neyin telaşı?

14 Mayıs’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere 2 ay kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklamasıyla ülke tam anlamıyla seçim havasına girdi.







Partiler ve cumhurbaşkanlığı adayları çalışmalarına başladı.





Son 5 yılda hükumet kaynaklı ağır sıkıntılar yaşayan halkın seçimde iktidara karşı merak ediliyor.





Anketlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kaldığı görülüyor.





DAĞILMA KORKUSU

AKP’de deprem felaketinin ağır faturasını seçimde ödeme endişesi hakim.





Parti yönetimi seçim sonrası yaşanabilecek dağılmaya önlem almaya çalışıyor.





AKP’nin, iktidar partisinden milletvekili aday adayı olmak isteyen kişilere altı maddelik bir taahhütname imzalattığı ve bu metinde “Başka bir partiye geçmeyeceğim” maddesinin yer aldığı öğrenildi.





AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, iktidar partisinden milletvekili aday adayı olmak isteyen kişilere 6 maddelik bir taahhütname imzalatacaklarını açıkladı.





Gerçek Gündem’in kulislerden edindiği bilgiye göre söz konusu metinde ‘başka bir partiye geçmeyeceğim’ maddesi de bulunuyor.





AKP, 2018 yılında da benzer bir uygulamaya gitti, ancak bu ‘taahhütname’, şu ifadelerden oluşuyordu:





“Milletvekili seçilmem halinde, seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM’nin çalışmadığı ve partimin görevlendirmede bulunmadığı gu¨nlerde bu¨tu¨n zamanımı seçim çevremde geçireceğimi kabul ve taahhu¨t ederim.”





PARLAMENTO HESABI

Görünen o ki iktidar partisi, önümüzdeki genel seçimlerde parlamentodaki çoğunluğunu koruyamayacağını kabullenmiş durumda. Geçtiğimiz ekim ayında Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın İYİ Parti’ye geçmesiyle sarsılan AKP, bu kez işi sağlama almak istiyor.