Samanyolu Haber /Gündem / AKP affı yaradı: 301 madencinin katilleri de tahliye oluyor /02 Eylül 2020 09:58

AKP affı yaradı: 301 madencinin katilleri de tahliye oluyor

301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma'daki katliamın sorumlusu olan ve 18 yıl 9 ay ceza alan Akın Çelik ve Ertan Ersoy, infaz düzenlemesiyle hapisten çıkıyor.

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301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı'nda sorumluluğu olduğu mahkeme kararıyla tescillenen iki kişi, infaz paketi sayesinde önümüzdeki günlerde hapisten çıkacak.

Halk TV'den Can Bursalı'nın haberine göre; madenin patronu Can Gürkan'ın tahliye edildiği davada 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Akın Çelik ve Ertan Ersoy'un hapiste kalacağı süre, infaz düzenlemesinden önce 12 yıl 6 ay olarak hesaplanıyordu.

İnfaz düzenlemesi yasalaşınca, cezanın yarısında indirime gidildi, hapiste kalacakları süre 9 yıl 4 aya düştü. Düzenlemeyle gelen bir defaya mahsus 3 yıllık denetimli serbestlikle, Akın Çelik ve Ertan Ersoy'un hapiste kalacağı süre 6 yıl 4 aya düştü.

Böylece, katliamda sorumluluğu olduğu mahkeme kararıyla onanan ve 16 Mayıs 2014'dan bu yana hapiste olan Çelik ile Ersoy, önümüzdeki günlerde cezalarını tamamlayacak, hapisten çıkacak. Akın Çelik ve Ertan Ersoy'un 2025 yılına kadar hapiste kalması gerekiyordu. Davadan hüküm giyen diğer iki isim Ramazan Doğru ve İsmail Adalı'nın ise 2028'e kadar hapisten çıkamamaları gerekiyordu ancak onların da hapiste kalacağı süre azaldı, 2022 yılında tahliye olacaklar.

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