Samanyolu Haber /Gündem / AKP Almanya'da okul açmak istiyor, Almanlar 'propaganda yapacaklar' diyor /12 Ocak 2020 10:47

AKP Almanya'da okul açmak istiyor, Almanlar 'propaganda yapacaklar' diyor

AKP hükümeti, Türkiye'de bulunan ve Almanca eğitim veren okullara karşılık, Berlin, Frankfurt ve Köln’de üç okul açmak istiyor. Ancak Türkiye’nin bu girişimi Berlin ve Ankara arasında yeni bir gerginliğe yol açtı. Özellikle sağ eğilimli siyasetçiler 3 okul açma girişimine tepki gösteriyor.

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Euronews'in haberine göre, Başbakan Angela Merkel’in koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Genel Sekreteri Markus Blume, RND medya grubuna yaptığı açıklamada, “Biz Erdoğan okullarını Almanya’da istemiyoruz.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Berlin, Frankfurt ve Köln’de üç okulun açılması konusundaki müzakerelerle ilgili konuşan Alman siyasetçi, “Bu okullarla Erdoğan’ın etkisinin Türk diasporası üzerinde artırılmasının planlandığı” görüşünü dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise RTL ve NTV kanallarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’de Alman okulları var ve Türkiye, Almanya’daki Türk okullarına aynı mütekabiliyet ilkesi ile davranılmasını istiyor.” dedi. Türk okullarını savunanlar ise yoğun bir talep olmasına rağmen Türkçe'nin Almanya’da uzun zamandır ihmal edildiği görüşünü savunuyor.

Almanya’daki Türk toplumu temsilcilerinden Gökay Sofuoğlu, Stuttgarter Zeitung gazetesine verdiği demeçte, “Yıllardır Alman eğitiminin temsilcileri, diğer yabancı dillerin yanında Türkçe'yi de seçenek olarak sunma konusunda başarısız oldu.” dedi.

'AYRICALIK TANINMAYACAK'

Fransız Haber Ajansı'na göre, son yıllarda iki ülke arasında siyasi alanda yaşanan gerginlikler bu sorunun çözüme ulaştırılmasının önünde en önemli etken olarak görülüyor.

Türk kökenli sol eğilimli Alman siyasetçi Sevim Dağdelen, yaptığı bir açıklamada, Almanya’da açılmak istenen Türk okullarının Erdoğan'ın siyasi programının propagandasını yapmak için kullanılacağını söyledi.

Almanya’nın Göçmenlerin Uyumundan Sorumlu Temsilcisi Widmann-Mauz ise Almanya’da açılması planlanan okulların Alman yasalarına göre hareket edeceği güvencesini vererek şunları söyledi: “Bir konuya açıklık getirmek gerekiyor, Alman okullarında öğretilen her şey, bizim yasa ve değerlerimize uygun olmak zorunda.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breuel, açılması planlanan okullara ayrıcalık tanınmayacağını söyleyerek tartışmaya katıldı.

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