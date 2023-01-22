AKP, Almanya'da zor günler yaşıyor: 'Erdoğan gitmeyecek, salon programları iptal'

Avrupa Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Köksal Kuş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. geldi. AKP’nin Avrupa’daki kolu olan Demokratlar Birliği'nin Başkanı Köksal Kuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya gelmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Efkan Ala'nın 3 şehirde katılacağı salon programları da iptal edildi.







ZİYARET OLMAYACAKMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Köksal Kuş iptal haberini şu cümlelerle duyurdu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'ya muhtemel bir gezi yapması söz konusuydu. Cumhurbaşkanımız bunu istiyordu. Bunu açık, net söyleyim. Kendisini bana eğer böyle bir imkan olursa Avrupa'daki vatandaşlarımızla buluşmak istediğini geçen sene söyledi. Seçim arefesinde olan bir konuşma değil.





Ama şu anda gözüken arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti olmayacakmış gibi görünüyor."





Kuş, Almanya'nın yaptığı yasal düzenlemeler kapsamında seçimlerden önce herhangi bir ülkeden herhangi bir yabancı siyasetçinin salon programı için 10 gün önceden müracaat edip, izin alması gerektiğini, seçime son 3 ay kala bu durumun da yasaklandığını anlattı. Fakat AB üyesi ülkeler için bu yasak geçerli değil.





Almanya'nın bu düzenlemesinde hedefin Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu ileri süren Kuş, "Çok net anlaşılıyor. Yani başka biri geldiğinde izin almasına bile gerek yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





EFKAN ALA'NIN PROGRAMLARI İPTAL

Diğer yandan yine Kuş'un verdiği bilgiye göre tek iptal Erdoğan'ın ziyareti değil. AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın da programları iptal edildi. Hamburg, Mannheim ve Köln'de Efkan Ala'nın katılımıyla yapılacak olan salon toplantıları iptal edildi. İptal öncesinde Alman büyükelçisi ile de görüşüldü. O da böyle bir dönemde böyle birşey olmamasının iyi olacağını iletti.

















Avrupa Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Köksal Kuş'dan geldi.