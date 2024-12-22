AKP Anayasa hazırlığında gaza bastı!

Siyasette uzun süredir yeni anayasa gündemi tartışma konusu olurken, AKP ve MHP’nin ısrarla talep ettiği yeni anayasa için 2025 yılı başında adım atılması öngörülüyor. Bu kapsamda partiler arasında görüşme trafiği söz konusu olacak. AKP ve MHP, Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçmese de yeni anayasa ile sistemde bir değişiklik yapabileceğini savunuyor.





CUMHURBAŞKANININ KAÇ YARDIMCISI OLACAK?

Gazete Duvar'ın haberine göre; beklenen revizyonlardan biri cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının netleştirilmesiyle alakalı olacak. AKP'liler, “Altılı masa bize cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına sınır getirilmesi gerektiğini gösterdi. İstikrarlı bir yönetim yapısı için bunu düzenlemek, sayıyı netleştirmek gerekli” dedi.





'VEKİL' BAKANLAR MECLİS'E DÖNEBİLECEK Mİ?

İkinci revizyonun ise bakanları kapsayacağı düşünülüyor. Mevcut sistemde Meclis’ten bakan ataması yapıldığında milletvekilleri geri dönüş olmaksızın istifa etmek zorundayken, AKP'liler yapılacak düzenleme ile Meclis’ten bakanlığa atanan milletvekillerine dönem içinde tekrar dönüş imkanı verilebileceğini aktardı.





ERKEN SEÇİM KARARININ ZAMAN DİLİMİ NE OLACAK?

Üçüncü değişiklik de erken seçim düzenlemesine yönelik olacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dönem yönetim sonrası görev süresini 2028 yılında tamamlamasıyla yeniden aday olabilmesi için iki yol var. Biri anayasada cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili değişiklik yapmak, diğeri de Meclis’in erken seçim kararı alması. Ancak bu konuda eleştiriler olduğu için muhalefet de AKP de Meclis’in erken seçim yetkisinin nasıl bir zaman dilimi içinde kullanılabileceğinin netleşmesi gerektiğini düşünüyor.