Samanyolu Haber /Gündem / AKP Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ diye bir suç yok /13 Kasım 2025 14:04

AKP Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı: ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ diye bir suç yok

AKP Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı avukat Muhammed Türkoğlu, ‘aktrol’ olarak bilinen Furkan Bölükbaşı’nın tutuklanmasına ilişkin “Cumhurbaşkanına tehdit diye bir suç yok” dedi. Türkoğlu'nun bu açıklamasının ardından Fatih Altaylı'nın aynı suçtan tutukluğu olduğu hatırlatıldı.

AKP Ankara Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı olan avukat Muhammed Türkoğlu’nun ‘aktrol’ Furkan Bölükbaşı’nın tutuklanmasına ilişkin X’teki bir sohbet odasında yaptığı yorum gündem oldu.

‘Aktrol’ olarak bilinen Furkan Bölükbaşı’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla tutuklanmasına dair konuşan Türkoğlu, X’te katıldığı bir sohbet odasında Türk Ceza Kanunu’nda ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ başlıklı bir suçun olmadığını söyledi.

X’teki kullancılar Türkoğlu’na “Fatih Altaylı tutuklanırken neredeydiniz?” diye sordu. AKP’li avukat Türkoğlu’nun gündem olan açıklaması şöyle:

‘BÖYLE BİR SUÇ YOK’

“Dosyayı inceledim. Bundan dolayı mı diye çok şaşırdım. ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ deniyor. Aslında Türk Ceza Kanunu’nda (TDK) böyle bir suç yok. TDK’da Cumhurbaşkanına hakaret var, Cumhurbaşkanına fiili saldırı var ama ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ diye bir suç yok. Bizim ceza kanunumuzda genişletici yorum yasağı vardır. Bir fiil açıkca suç olarak belirtilmemişse ceza kanunlarında siz o kişiyi cezalandıramazsınız.”

FATİH ALTAYLI, ‘CUMHURBAŞKANINI TEHDİT’ SUÇLAMASIYLA TUTUKLU

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında yaptığı yayında Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, çıkarıldığı mahkemece 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan en az beş yıl hapis cezası isteniyor.
