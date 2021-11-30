AKP Arınç'a cevap verdi: Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayıdır

Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, "Bizim adayımızın kim olacağı konusunda sadece Bahçeli'nin söylediği var. Ama AK Parti cenahından ve bizzat Erdoğan'ın kendisinden 'Ben aday olacağım' diye bir söz gelmedi" sözlerine Ömer Çelik'ten yanıt geldi.





Çelik'in açıklamaları şöyle:





CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI





Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde adayı tabii ki sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den açıklama yapılmadığı doğru değildir. Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Bu açıdan hiçbir gri alan yoktur. Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır.





'MGK'DE EKONOMİ GÜNDEMİ' TARTIŞMASI





Gerçek bir MGK sadece terörden değil, ülke ile ilgili her gelişmeyi ele alır. Bütün birimlerin görevi budur. Bunun en başında tabii ki Türkiye'nin etrafındaki ekonomik gelişmeler, dünyadaki küresel düzlemdeki ekonomik gelişmeler, bütün bunlar önemlidir.