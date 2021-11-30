Samanyolu Haber /Gündem / AKP Arınç'a cevap verdi: Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayıdır /30 Kasım 2021 17:41

AKP Arınç'a cevap verdi: Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayıdır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineledi.

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Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, "Bizim adayımızın kim olacağı konusunda sadece Bahçeli'nin söylediği var. Ama AK Parti cenahından ve bizzat Erdoğan'ın kendisinden 'Ben aday olacağım' diye bir söz gelmedi" sözlerine Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI 

Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde adayı tabii ki sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den açıklama yapılmadığı doğru değildir. Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Bu açıdan hiçbir gri alan yoktur. Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. 

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