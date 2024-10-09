AKP Ateşli Silah Kanunu'nu değiştiriyor: İşte yeni düzenleme!

Arka arkaya gelen yaralama ve öldürme suçlarındaki artışlar İçişleri Bakanlığı yetkililerini harekete geçirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde yapılan incelemelerde işlenen suçlarda ateşli silahların yedek parçalarının farklı amaçlarla kullanıldığı belirlendi.



Konuya ilişkin bir çalışma yapan AK Parti yetkilileri, Ateşli Silahlar Kanunu’nun ciddi bir düzenlemeye gidilmesine karar verdi. Yapılan çalışmalar ile hazırlanan kanun değişikliği Perşembe günü TBMM Başkanlığı’na sunulacak.





CEZALAR ARTIYOR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yeni kanuni düzenlemeye ile, satılması ve bulundurulması özel izne ve ruhsata tabi ölümcül silahların piyasada rahatlıkla bulunabilen yedek parçaları ve mekanizmalarının satışı da yasaklanacak.





Aynı zaman da yeni kanun ile bu silahlara ait parçaların ve düzeneklerinin bulundurulması ve taşınması da suç sayılarak cezaya tabi olacak. Ayrıca bu çerçevede, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurmanın cezasında da daha önce 1 yıl hapis cezası da 2 yıla çıkarılacak. Yeni yasal düzenlemede, ateşli silahlara ait namlu, tetik, tetik iğnesi, dipçik, şarjör, şarjör başı gibi kısımlarının da satışına kısıtlama ve ruhsat mecburiyeti konulacak.





SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİNİNE ENGEL OLMAK

Özellikle suç örgütlerine silah temininin önüne geçmeyi amaçlanarak yasal düzenlemenin hazırlandığını ifade eden AKP'li yetkililer, kanun teklifle, taşınması yasak olan ya da ruhsat gerektiren silahların, piyasada silahtan ayrı olarak satılabilen parçalarının bulundurulması ve ticareti de ruhsata tabi olacağının altını çizdiler.





2 DEFA SİLAHINI KAYBEDEN, RUHSATINI DA KAYBEDECEK

Kanun teklifinde ayrıca silah ruhsatlarına yönelik te ilginç bir düzenleme yapıldı. Edinilen bilgiye göre ilk defa silahı çalınan veya silahını kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek.





Ayrıca ruhsatlı bu yeni silahın devri halinde yeni taşıma veya bulundurma izni verilebilecek. Ancak iki defadan fazla ruhsatlı silahını kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişiler silahlarını kaybettikleri bildirdikleri tarihin üzerinden 5 yıl geçmedikçe, yeni taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alamayacaklar.