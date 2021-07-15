“AKP, Ayvalık Belediye Başkanlığı için Hülya Avşar ile görüştü” iddiası

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.





Eyüboğlu’nun haber kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, AKP, Ayvalık Belediye Başkanlığı’nı kazanmak için Hülya Avşar’ı aday gösterme niyetinde.





“Taraflar arasındaki görüşmenin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştiğini öğrendim” diyen Eyüboğlu, Avşar ile görüşenlerin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Danışmanı Cengiz Zeybek, Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin ve Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay olduğunu yazdı.





Eyüboğlu, Avşar’a konuyu sorduğunu ve Avşar’ın kendisine “Henüz yazacak haberlik bir durum yok” dediğini aktardı.





Ali Eyüboğlu’nun “Hülya Avşar'a Ayvalık belediye başkanlığı teklifi” başlıklı yazısı şöyle:





“ŞİMDİDEN SİYASETE HAZIRLIK YAPIYOR”





“Avşar’la görüşenler kimlerdi?





Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Danışmanı Cengiz Zeybek, Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin ve Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay.





Bu bilgiler ışığında her sene olduğu gibi bu yıl da Ayvalık’taki yazlığında tatil yapan Avşar’ı arayıp, aldığım bilgiyi paylaştım. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Ayvalık’ta gördüğü bazı sorunları iletmek için gittiğini söyledi.





Avşar, AK Parti’den ilk yerel seçimlerde Ayvalık Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif alıp almadığını ve ne cevap verdiğini sordum.





Avşar Kızı’nın şu yanıtı, şimdiden siyasete hazırlık yaptığının kanıtı gibiydi:





“Henüz yazacak haberlik bir durum yok!”





Yerel seçimlere daha çok var, bekleyip göreceğiz.





Bakalım daha şimdiden Balıkesir’de AK Partililerin konuştuğu gibi Hülya Avşar, belediye başkanlığına aday gösterilecek mi?





Ayvalık seçmeni, Avşar’ı belediye başkanı seçecek mi?”