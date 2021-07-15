Samanyolu Haber /Gündem / “AKP, Ayvalık Belediye Başkanlığı için Hülya Avşar ile görüştü” iddiası /15 Temmuz 2021 13:17

“AKP, Ayvalık Belediye Başkanlığı için Hülya Avşar ile görüştü” iddiası

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, AKP’den Ayvalık Belediyesi Başkan Adayı olması için Hülya Avşar ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı. Avşar’ın konuyla ilgili olarak kendisine, “Henüz yazacak haberlik bir durum yok” dediğini aktaran Eyüboğlu, “Avşar Kızı’nın şu yanıtı, şimdiden siyasete hazırlık yaptığının kanıtı gibiydi” yorumunda bulundu.

SHABER3.COM

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Eyüboğlu’nun haber kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, AKP, Ayvalık Belediye Başkanlığı’nı kazanmak için Hülya Avşar’ı aday gösterme niyetinde.

“Taraflar arasındaki görüşmenin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştiğini öğrendim” diyen Eyüboğlu, Avşar ile görüşenlerin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Danışmanı Cengiz Zeybek, Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin ve Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay olduğunu yazdı.

Eyüboğlu, Avşar’a konuyu sorduğunu ve Avşar’ın kendisine “Henüz yazacak haberlik bir durum yok” dediğini aktardı.

Ali Eyüboğlu’nun “Hülya Avşar'a Ayvalık belediye başkanlığı teklifi” başlıklı yazısı şöyle:

“ŞİMDİDEN SİYASETE HAZIRLIK YAPIYOR”

“Avşar’la görüşenler kimlerdi?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Danışmanı Cengiz Zeybek, Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin ve Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay.

Bu bilgiler ışığında her sene olduğu gibi bu yıl da Ayvalık’taki yazlığında tatil yapan Avşar’ı arayıp, aldığım bilgiyi paylaştım. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Ayvalık’ta gördüğü bazı sorunları iletmek için gittiğini söyledi.

Avşar, AK Parti’den ilk yerel seçimlerde Ayvalık Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif alıp almadığını ve ne cevap verdiğini sordum.

Avşar Kızı’nın şu yanıtı, şimdiden siyasete hazırlık yaptığının kanıtı gibiydi:

“Henüz yazacak haberlik bir durum yok!”

Yerel seçimlere daha çok var, bekleyip göreceğiz.

Bakalım daha şimdiden Balıkesir’de AK Partililerin konuştuğu gibi Hülya Avşar, belediye başkanlığına aday gösterilecek mi?

Ayvalık seçmeni, Avşar’ı belediye başkanı seçecek mi?”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “AKP, Ayvalık Belediye Başkanlığı için Hülya Avşar... Sonraki Haber >>

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:47:15