AKP, Barzani'nin Şırnak programından rahatsız oldu: 'Görüntüler nahoş, soruşturma başlatıldı'

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Şırnak ziyaretinde, korumalarının uzun namlulu silahlarla görüntülenmesi kamuoyunda tartışmaya sebep olmuştu. Görüntüler geniş yankı bulurken Çelik, Habertürk'te söz konusu karelere ilişkin bilgi verdi. "Görüntüler nahoş, soruşturma başlatıldı" diyen Çelik, “İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir soruşturma yürütüyor. Barzani’nin aktif bir görevi yok ancak güvenliğinin sağlanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti buna muktedirdir” ifadelerini kullandı.





'BAHÇELİ'YE SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ'

Çelik, Barzani’nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik yayımlanan açıklamaya da tepki gösterdi. Açıklamada Bahçeli’ye yönelik 'saygısız ifadeler' bulunduğunu belirten Çelik, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Çelik şöyle devam etti: "Biz yayına girmeden Barzani’nin ofisi adına Bahçeli’ye yönelik bir mesaj yayınlandı. Metinde ‘ırkçı’, ‘faşist’ gibi ifadeler var. Sayın Bahçeli’nin eleştirileri Barzani’nin şahsına değil; korumalarının güvenlik görüntülerine yöneliktir. Ofis sözcüsünün kullandığı dil yanlıştır ve mutlaka düzeltilmelidir." Çelik, Bahçeli’nin terörsüz bölge yaklaşımına işaret ederek, kullanılan üslubun 'akılsızlık ve idraksizlik" olduğunu söyledi ve "Bu açıklamayı kim kaleme aldıysa düzeltmesi gerekir. Barzani’nin ziyareti ülkemizin misafirperverliğini göstermiştir" dedi.