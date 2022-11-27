AKP başörtüsünü erteleti: “Aciliyeti yok, ortam uygun hale gelince bakarız”

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla gündem olan Tayyip Erdoğan'ın Anayasa çağrısıyla yanıt verdiği başörtüsü teklifinin ertelendiğini yazdı.







Sarıkaya yazısında, "Bir süredir seçimin tarihi ile iki maddelik Anayasa değişikliğinin eş zamanlı yapılır düşüncesi hâkimdi… Son bir haftadır konuştuğum AK Parti ve MHP’nin etkin isimlerinin hiçbirinin böyle bir düşüncesi yok. Hatta geçen hafta TBMM’ye sunulması beklenen iki maddelik Anayasa değişikliği konusunda da geçmişteki tutumlarının ötesinde bir pozisyondalar. Nedenini de en iyi şu cümle ile özetlediler: “Bir yandan Suriye’ye kara harekâtını tartışıyoruz, diğer yandan gelecek hafta başı, 5 Aralık’ta Meclis’te bütçe görüşmesi başlayacak. Ardından çok geniş kesimin beklediği EYT var. Böyle bir ortamda Anayasa değişikliğini bekletmenin daha uygun olacağı kanaati oluştu. Zaten aciliyeti de yok. Ortam uygun hale gelince bakarız…” Seçim için ise her iki partide yönetim birimlerindeki etkin isimlerin görüşü farklı değil. Her ne kadar 14 Mayıs tarihi daha önce dile getirilmiş olsa da bundan vazgeçilmiş." ifadesini kullandı.



