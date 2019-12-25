Samanyolu Haber /Gündem / AKP belediye kadrolarına 'el koydu' /25 Aralık 2019 11:03

AKP belediye kadrolarına 'el koydu'

Belediyelere ilk defa atanacak memurların sınav ve atama işlemlerinde bundan sonra hem İçişleri Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınacak.

SHABER3.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı “Belediyelere ilk defa atanacak memurların sınav ve atama yönetmeliği” yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre, bundan sonra belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin kadrolarına yapılacak atamalarda hem İçişleri Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınacak.

Sözcü’den Erdoğan Süzer'in haberine göre il özel idareleri ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin kadrolarına yapılacak atamalarda İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınırken, il özel idareleri ile belediyelerin birlikte üye oldukları mahalli idare birliklerinin kadroları için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınacak. Bakanlıklardan izin çıkmaması halinde kadrolara atama yapılamayacak.

Belediyeler daha önce bu konuda sadece İçişleri Bakanlığı ile muhatap oluyordu.

5 KATI ADAY YARIŞACAK

Belediyeler, atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, unvan ve derecelerini Resmî Gazete ile ilan edecek. Bu ilanlar belediyelerin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinden duyurulacak. Belediyeler, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı oranında adayı sınava çağıracak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları idarenin internet sitesinde ilan edilecek.

Atama bekleyen memur adayları, atamaların en yüksek puan alandan başlayarak sıralamayla alınmasını, torpil ihtimallerinin yaşandığı sözlü sınavların ise kaldırılmasını bekliyorlardı. Ancak yeni yönetmelikte bu beklentileri karşılayacak değişiklikler bulunmadığı öğrenildi.
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