AKP, Belediyeleri 'çalışamaz hale getirme' peşinde

Belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranları artırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vergi gelirlerinde yüzde 40 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 10, yüzde 25 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 25 kesinti uygulanacak.





Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehir belediyesini yöneten CHP karara tepki gösterdi. CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelere ‘borçlarınızı yapılandırın’ diye kanun çıkaran ama yapılandıran belediyelerin bile gelirini kesen sorunlu bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.





"İktidar 5 maskeyi dağıtamadı"

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, pandeminin yerel yönetimlere olan desteği artırmak için bir gerekçe olarak kabul edilmediğini ifade eden Torun, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:





“Belediyeler, bir yandan ihtiyaç sahibi halkımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunurken bir yandan da vergi, kira ve faturalarda ertelemeler ve indirimler uyguladı., İktidar beş maskeyi dağıtamazken bu hizmetleri veren belediyelerimiz, bütçe olanaklarını da sonuna kadar zorladı. Bu hizmetlere teşekkür etmesi gereken iktidar ise şimdi kalkmış, belediye gelirlerini azaltmanın yolunu arıyor. Vatandaş hizmet bekliyor, iktidar gelirleri kesiyor. Bu açıkça belediyelerimize, ‘siz vatandaşa hizmet etmeyin, yardım götürmeyin’ demektir. Bu açıkça milletin takdirini kazanan belediyelerimizi, acizce cezalandırmaya çalışmaktır.”









"İktidar, belediyelerin gelirlerine göz dikmiştir"

“Kesinti oranlarını artırma fikri, iktidarın aklına belediyeleri kaybedince gelmiştir. Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervini har vurup harman savuran iktidar, boşalan kasaya kaynak bulmak için belediyelerin gelirlerine göz dikmiştir. Belediyelerin bütçesi de devletin parasıdır. İktidar, boşalan kasaya kaynak arıyorsa önce dolarla ihale alanlara yönelmeli, israftan vazgeçmelidir. Bu sorunlu uygulamaların vatandaşa faydası yoktur. Vatandaşın hizmet beklediği belediyelere destek vermek yerine, köstek olmayı tercih etmek, millete yapılacak büyük bir kötülüktür. İktidar yol yakınken bu partizan politikalardan vazgeçmeli, belediyeler üzerindeki elini çekmelidir. Çünkü bu