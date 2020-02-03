AKP bile kurtaramadı: Arda Turan işsiz kaldı

Rıdvan Dilmen, Burak Yılmaz ve şarkıcı Murat Boz ile birlikte referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlatan Arda Turan açıkta kaldı. Futbolcu Arda'nın Barcelona'ya transferine AKP'nin önayak olduğu, transfer ücretinin THY tarafından karşılandığı, ayrıca takımda oynaması karşılığında da Katalan kulübe para ödendiği iddia edilmişti. Ancak bu kez AKP'nin desteği fayda etmedi.





Arda Turan'ın devre arası transfer döneminde AKP'nin proje kulübü Başakşehir ile sözleşmesi fesh edildi.





Bu gelişme üzerine ligin ilk yarısındaki Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öperek af dileyen Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer edileceği gündeme getirildi. Ancak AKP medyası tarafından gündemde tutulan transfer gerçekleşmedi.





Fatih Terim transfere yeşil ışık yakarken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz böyle bir transferin kesinlikle gündemlerin de olmadığını belirtmişti.





Arda Turan'ın açıklamarı da Galatasaray taraftarları arasında bölünmelere yol açmış, Tekyumruk gurubu, "Arda Turan'ı evlat olarak görmek isteyen kendi nüfusuna kaydettirsin" demişti.





Bu tartışmalar arasında transfer dönemi bitti. Arda Turan açıkta kaldı. "Dürya ünlü" futbolcu artık resmen işsiz!





SİCİLİ KABARIK

16 Nisan referandumu sürecinde "Büyük Türkiye için ben de varım" diyen AKP ünlülerinden biri Arda Turan.





Ancak yıllar içinde futbolu değil yandaş açıklamaları, AKP destekçiliği, gazetecilere saldırı, silahlı hastane baskını, tehditkar konuşmalarıyla gündem oldu.





Barcelona'da formayı kaybettikten sonra adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Arda, iki kulübün taraftarlarından tepki görmüştü.





BİR PROJE TAKIMI BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

Turan'ın hangi parayla nasıl transfer olduğu hala tartışma konusu olan başlıklardan biri. Başakşehir'e transfer olan Arda'nın buradaki saha dışı performansı da az buz değil.





Turan, Berkay adlı şarkıcının burnunu kırmış ve daha sonra şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş edip, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.





Turan hakkında 2 yılın üstünde cezanın kesinleşmesi durumunda futbol hayatının bitmesi gündemdeydi.





Ayrıca 2018 yılında bir hakeme saldırdığı gerekçesiyle Arda Turan tarihi bir ceza almıştı.