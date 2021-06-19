Samanyolu Haber /Gündem / AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı /19 Haziran 2021 22:28

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

Diyarbakır Hani ilçesinde bulunan AKP ilçe binasına dün gece molotof kokteylli saldırı düzenledikten sonra gözaltına alınan iki kişiden biri AKP ilçe yönetiminde olan Ali Barin’in yeğeni Ş.B çıktı.

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

Dün gece saat 21.00 sıralarında içeride parti çalışanları varken gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yüzü açık bir saldırganın önüne geldiği AKP binasına elindeki molotof kokteylini attıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde saldırgan M.E. ile ona gözcülük yaptığı belirlenen Ş.B., polislerce gözaltına alındı.

SALDIRGAN İLÇE YÖNETİCİSİNİN YEĞENİ

KRT’nin haberine göre, Ş.B’nin, halen AKP ilçe yönetiminde olan Ali Barin’in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

2020’DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞ

Hani’de benzer bir olay 2020’nin Aralık ayında yaşanmıştı. AKP’li olan husumetli iki aile arasında sokakta silahlı kavga yaşandı. 3 kişinin yaralandığı saldırıda AKP binasına da pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonrası polislerce 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerden birinin AKP ilçe yöneticisi Zeki Uçak’ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

AKP’LİLER SALDIRIYI HDP İLE BAĞLANTILI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, saldırı ile ilgili basın yayın organlarına yaptığı açıklamalarda saldırının HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan ve Deniz Poyraz’ın katledildiği saldırı ile ‘bağlantılı’ olduğunu öne sürdü.

Aydın, “Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz” dedi.

AKP’li Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale de, “Yeniden nifak tohumu ekmek isteyen karanlık güçler, halkımızın huzurunu bozamayacak ve emellerine ulaşamayacaktır. Saldırıyı lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da aralarında bulunduğu siyasetçiler de verdikleri mesajlarda saldırıya tepki gösterdi.
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