Samanyolu Haber /Politika / AKP birinci olduğunu iddia ediyor ama: İşte 14 anketteki çarpıcı sonuç /11 Kasım 2024 19:08

AKP birinci olduğunu iddia ediyor ama: İşte 14 anketteki çarpıcı sonuç

İktidara yakın araştırma şirketleri ve yazarlar, son dönemde CHP'nin birinci parti konumunu AKP'ye kaptırdığını ileri sürüyordu. Ancak Ekim ayında yapılan 14 farklı şirketin anket sonuçlarının ortalaması tek tek incelendi, CHP yine birinci parti çıktı.

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Muhalefet sık sık erken seçim çağrıları yaparken, anket şirketleri de her ay yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

ADA, Ankara Araştırma ve Danışmanlık, AREA, ASAL, BETİMAR, HBS, ORC, ÖZDEMİR, PİAR,SAROS, SERAR, SONAR, SPECTRUM HOUSE, TOPLUM ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ olmak üzere 14 farklı anket şirketi Ekim ayı için hazırladığı anket sonuçlarını paylaşmıştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

MD Raporlar, 14 şirketin sonuçlarını karşılaştırıp, ortalamasını çıkardı.

Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 31,0 oy oranı ile birinci parti çıktı. Arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 29.6 oy oranı ile takip etti.

AKP bu ay oyunu artıramadı ancak oy kaybı da yaşamadı.

MHP ve TİP oy kaybı yaşarken; Zafer Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin oyunu artırdığı görüldü.

14 anketin ortalamasına göre oy oranları şöyle:

    CHP 31,0
    AKP 29,6
    DEM Parti 9,4
    MHP 9,1
    İYİ Parti 5,3
    YRP 5,1
    Zafer Partisi 5,0
    TİP 1,5
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