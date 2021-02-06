AKP, Boğaziçi Üniversitesi'deki akademisyenlerin direnişini kırmanın yolunu buldu

Boğaziçi Üniversitesine atanan rektör, üniversite öğretim üyelerinin topluca ve kararlılıkla direnmesi ve görev kabul etmemesi yüzünden görevine henüz başlayamadı. İki yeni fakülte kurulduğunda “grev kırıcı” işlevi görecek dışarıdan yeni öğretim üyeleri atanmasının yolu açılacak.

2547 sayılı Yasaya göre dekanlar, rektörün önereceği üniversite içinden ya da dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca seçiliyor.

Halep'te Fakülte ve Yüksekokul

Uluslararası bir anlaşma olmaksızın yabancı bir ülke toprağında birimler kurulması, egemenliğini tanımamak anlamına gelir. Eğitimin sürdürülmesi için gereken yapıların nerelerden edinileceği ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi sorunların aşılması da yeni sorunlara yol açacaktır.





Cumhurbaşkanının, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Suriye toprağı olan Halep’te Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurmasını bu açıdan değerlendirmeliyiz.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen tüm tepkilere rağmen "rektör atamalarına" devam ediyor.



Buna göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.





