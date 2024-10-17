Samanyolu Haber /Gündem / AKP, borcu olan 9 milyon insanın sağlık hizmetini kesecek /17 Ekim 2024 09:29

AKP, borcu olan 9 milyon insanın sağlık hizmetini kesecek

Genel Sağlık Sigortası borcu olan 9 milyon vatandaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan 9 milyon kişinin 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak olması büyük tepki toplamıştı.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'a konuşan CHP’nin Gölge Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz da konuya ilişkin tepkisini, “Sosyal devlet anlayışının yerle bir olduğu, insana dair hiçbir şeyin önemsenmediği bu uygulama, acımasızlığın doruk noktasıdır” sözleri ile dile getirdi.

'BU DURUM YAŞAM HAKLARINI İHLAL EDİYOR'
Çoğalmaya devam eden yoksul nüfusun bu primi ödemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap da “Bu durum, çok sayıda kişinin sağlık güvencesinden yoksun kalmasına yol açmakta, sağlık hizmeti alamayanların sağlık ve yaşam haklarını ihlal etmektedir” diye konuştu.
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