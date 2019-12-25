Samanyolu Haber /Gündem / AKP bu silahları kimlere verecek ? /25 Aralık 2019 10:18

AKP bu silahları kimlere verecek ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre dost veya müttefik devletlere verilecek hibe limiti 20 milyon lira olarak belirlendi

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, 2020 yılında anlaşma imzalanmaksızın verilecek mal ve hizmetlerin parasal sınırı 20 milyon lira olarak tespit edildi.

Verilecek mal ve hizmetler arasında şunlar yer alıyor: Silah, mühimmat, yiyecek-içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim-kuşam malzemeleri, sağlık cihazları, binek ve yük araçları, canlı hayvanlar, bilgisayar ve malzemeleri, televizyon, büro cihazları, yedek parçalar.
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