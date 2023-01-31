Samanyolu Haber /Gündem / AKP bu yıl 20 yeni cezaevi açacak /31 Ocak 2023 11:35

AKP bu yıl 20 yeni cezaevi açacak

Bu yıl hizmete sokulacak 20 kurumla birlikte ülkedeki toplam cezaevi sayısı 419'a yükselecek.

SHABER3.COM

AKP döneminde Türkiye'de en fazla açılan kurumların başında cezaevleri geliyor. Türkiye'de 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 399 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların kapasitesi ise 289 bin 974.

Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı performans programı verileriyse, yeni cezaevlerinin yolda olduğunu açığa çıkardı. 2022 yılında 22 cezaevi açıldı. 2023 yılında 20 ceza infaz kurumu daha açılacak. Toplam cezaevi sayısı ise 419'a yükselecek.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2024 yılında 4, 2025 yılında da 4 cezaevi açılması hedeflendi. "Ceza infaz kurumları ve personel eğitim merkezlerinin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi" için 2023 yılında 2 milyar 563 milyon 500 bin lira ayrıldı. 2024 yılında aynı iş için 3 milyar 961 milyon 500 bin, 2025 yılında ise 3 milyar 944 milyon 430 bin lira ayrılması planlandı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında hükümlü sayısı 34 bin 808 ve yine aynı tarihlerde tutuklu sayısı 24 bin 621 idi. Toplam 59 bin 429 kişi cezaevindeydi. 2006 yılından bu yana iktidar toplam 269 adet yeni ceza infaz kurumu açarak 216 bin 607 kişilik kapasite artırımına gitti.

Ülkemizde 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, 279 kapalı ceza infaz kurumu, 89 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 10 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 399 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bakanlığın verilerine göre geçen yıl 550 bin tutuklu ve hükümlü psiko sosyal yardım aldı. Adalet hizmetinden memnuniyet oranı yüzde 60, insan hakları eylem planının gerçekleşme oranı ise yüzde 70 oldu.
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