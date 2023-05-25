Samanyolu Haber /Gündem / AKP bunu da yaptı: MB'nin net rezervi 21 yıl sonra eksiye indi! /25 Mayıs 2023 15:20

AKP bunu da yaptı: MB'nin net rezervi 21 yıl sonra eksiye indi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervi 19 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezervler negatif bölgeye geçti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; 19 Mayıs haftasında TCMB'nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezervler negatif bölgeye geçti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER DE GERİLEDİ
Swap hariç net rezervler 19 Mayıs haftasında eksi 60,3 milyar dolar oldu. Önceki hafta bu rakam eksi 57,8 olarak kaydedilmişti.

BRÜT REZERVLER DÜŞTÜ
Verilere göre, 19 Mayıs haftasında brüt rezervler 3,5 milyar dolar düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. İki haftada rezervlerde 12,5 milyar dolarlık düşüş kaydedildi.

ALTIN REZERVLERİ DE ERİDİ
Altın rezervleri ise, 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara indi.
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