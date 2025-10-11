AKP bunu da yaptı: Milli Parklar için Kurum'a sınırsız yetki verilecek

AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifine göre, milli park alanlarında turizm amaçlı otel ve konaklama tesislerinin yapılmasına izin verilebilecek. “Milli Parklar ve Kültür Alanlarını Düzenleyen Kanun Teklifi” kapsamında, uygun görülen alanlarda imar planına bağlı olarak yapılaşma mümkün olacak.





Yeni düzenlemeyle birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla milli park sınırları içinde otel ve tesisler kurulabilecek. Bakanlık izni olmayan alanlarda ise yapılaşma kesinlikle yasak olacak.





99 YILA KADAR UZALTILABİLECEK





Teklifle birlikte, bakanlık izniyle kurulacak işletmelere 49 yıl süre tanınacak. İşletmenin başarılı bulunması halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek. Ayrıca, milli park ve tabiat parklarında gelişme planı kesinleşmeden yapılaşmaya izin verilmeyecek.





Yasa teklifi, milli parklarda Çevre Bakanlığı izniyle ve bedeli karşılığında petrol-doğalgaz iletim hattı, trafo, su ve diğer altyapı tesislerinin yapılmasının da önünü açıyor.





Ayrıca Milli Parklar Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü bölgelerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Bu işletmelerin sermaye miktarını ise Cumhurbaşkanı, 5 katına kadar artırabilecek.