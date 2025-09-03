Samanyolu Haber /Gündem / AKP, ByLock sorularına zamanında cevap veremedi, AİHM 16 Ekim'e kadar süre uzattı /03 Eylül 2025 15:02

AKP, ByLock sorularına zamanında cevap veremedi, AİHM 16 Ekim'e kadar süre uzattı

ByLock verilerinin elde ediliş yöntemlerini münferit biçimde incelemeye karar veren AİHM, Türk Hükümeti’ne savunma için 16 Ekim'e kadar süre verdi.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock verilerine ilişkin en kritik başvurulardan biri olan Ayhan Bahar davasını benzer dosyalardan ayırarak münferit biçimde ele alma kararı aldı.

Bold'da yer alan habere göre mahkeme, söz konusu davada özellikle ByLock verilerinin hangi yöntemlerle elde edildiğini, bu elde etme sürecinin hukuka uygun olup olmadığını ve verilerin doğruluğu ile bütünlüğünün bağımsız bir bilirkişi incelemesine tabi tutulup tutulmadığını irdeleyecek.

Avukat Kadir Öztürk’ün aktardığına göre, AİHM bu dosyaya özel önem atfederken, karar yalnızca bireysel bir şikâyet niteliği taşımıyor. ByLock kullanımına dayanarak on binlerce kişinin yargılanmasına ve kamu görevinden ihraç edilmesine yol açan sistematik bir sorunun bağımsız biçimde ele alınması açısından da kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Türk Hükumeti, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerin hacminin fazla olduğunu belirterek ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul ederek Hükumetin savunma ve gözlemlerini sunma süresini 16 Ekim 2025 tarihine kadar uzattı.
