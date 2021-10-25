AKP cami istismarını yaygınlaştırarak sürdürüyor

Kurtulmuş daha önce de yine camide kurulan kürsüde konuşma yapmış ve özel koltuklarda hafızlık törenine katılmıştı.









Benzer bir uygulama önceki gün Afyonkarahisar’da düzenlenen hafızlık ve icazet töreninde gerçekleşmiş, caminin içinde kırmızı şerit çekilmişti. Cemaatten arıntırılmış özel yoldan sadece vali ve belediye başkanı mihrap bölümünde hazırlanan kürsü ve altın varaklı koltuklara yürümüştü.









Kurtulmuş, yaz aylarında İstanbul Müftülüğü’nün himayesinde Fatih Camii’nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’nde yine protokol oluşturmuş ve camide kurulan kürsüde konuşma yapmış ve protokol koltuğunda oturmuştu.





TÜGVA TORPİL LİSTESİNİ REZALETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASINI CAMİ ÖNÜNDE YAPTI





Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin Taksim Camii önünde açıklaması yapmıştı.







AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar sosyal medya hesabından ziyareti “Genel Başkan Vekilimiz Sayın @NumanKurtulmus Beyfendi ile birlikte Norşin Camii’nde sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelerek Van’ımız ve bölgemiz ile ilgili konular üzerine istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz” diyerek paylaştı.11 Temmuz 2021’de İstanbul Müftülüğü’nün düzenlemiş olduğu Hafızlık İcazet Merasimi’nde Fatih Camii’ndeki törende protokol davetlileri için özel koltuk düzeni kurulması tepki çekmişti.