Samanyolu Haber /Gündem / AKP cami istismarını yaygınlaştırarak sürdürüyor /25 Ekim 2021 11:11

AKP cami istismarını yaygınlaştırarak sürdürüyor

AKP’nin cami içine koltuk-sandalye ve kürsü koyarak gerçekleştirdiği toplantıların sayısı artıyor. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un Van gezisinde ziyaret ettiği Norşin Camii’nde yine protokol kuralları uygulandı. Özel koltukların yerleştirildiği camide Kurtulmuş STK’larla biraraya gelerek ilçenin sorunlarını dinledi, görüşmeler yaptı.

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AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar sosyal medya hesabından ziyareti “Genel Başkan Vekilimiz Sayın @NumanKurtulmus Beyfendi ile birlikte Norşin Camii’nde sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelerek Van’ımız ve bölgemiz ile ilgili konular üzerine istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz” diyerek paylaştı.

Kurtulmuş daha önce de yine camide kurulan kürsüde konuşma yapmış ve özel koltuklarda hafızlık törenine katılmıştı.



CAMİ İÇİNDE PROTOKOL YOLU VE ALTIN VARAKLI KOLTUK

Benzer bir uygulama önceki gün Afyonkarahisar’da düzenlenen hafızlık ve icazet töreninde gerçekleşmiş, caminin içinde kırmızı şerit çekilmişti. Cemaatten arıntırılmış özel yoldan sadece vali ve belediye başkanı mihrap bölümünde hazırlanan kürsü ve altın varaklı koltuklara yürümüştü.



YİNE KURTULMUŞ YİNE CAMİ’DE PROTOKOL

11 Temmuz 2021’de İstanbul Müftülüğü’nün düzenlemiş olduğu Hafızlık İcazet Merasimi’nde Fatih Camii’ndeki törende protokol davetlileri için özel koltuk düzeni kurulması tepki çekmişti.

Kurtulmuş, yaz aylarında İstanbul Müftülüğü’nün himayesinde Fatih Camii’nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’nde yine protokol oluşturmuş ve camide kurulan kürsüde konuşma yapmış ve protokol koltuğunda oturmuştu.

TÜGVA TORPİL LİSTESİNİ REZALETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASINI CAMİ ÖNÜNDE YAPTI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin Taksim Camii önünde açıklaması yapmıştı.

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