'AKP cami yıkan parti olarak tarihe geçecek'

Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle boşaltılan ilçe merkezindeki Yeni Cami'nin ihaleyle hurdacılara verildi. Vatandaşın yaptırdığı cami, dün gece geç saatlerde iş makineleriyle yıkıldı. 27 yıllık caminin yıkılışına şahitlik eden vatandaşlar o anları görüntüledi.





YIKIMLA İLGİLİ İSTİFA ÇAĞRISI





Caminin sadece minaresinin ortada kaldığı görüntülere yansırken, CHP Yusufeli İlçe Başkanı Barış Demirci yıkımla ilgili istifa çağrısında bulundu. Yıkılan caminin önünde konuşan Demirci, şunları söyledi:





* “Bir gece ansızın halkın parasıyla yapılan Yusufeli'nde bulunan Yeni Camimizi bir hurda parasına ihale ettiler ve hurdacılara teslim ettiler. Burada hurdacılar da suçlu olduğu kadar, ihaleyi bunlara veren idare de suçlu, bu idareye ses çıkarmayan siyasiler de suçlu.





* Bugüne kadar yapmış olduğumuz siyasette insana yapılan zulmü anlatıyorduk. Bu zulmün artık son bulması gerektiğini söylüyorduk ki, artık zirve yaptı ve Allah'ın evine dahi zulüm etmeye başladılar. Bunun hesabının sorulması gerekiyor.





* Bugüne kadar hep şunları duyduk, ‘Camiye ayakkabıyla girdiler, camiye içkiyle girdiler’ onların hiçbirisinin görüntüsü çıkmadı ama bugün camiye iş makineleriyle girdiklerinin şahidiyiz. Bunun hiçbir haklı açıklaması olmaz.





* Valiyi istifaya davet ediyorum, bunlara ses çıkartmayan kaymakamı istifaya davet ediyorum. Bunlara ses çıkartmayan, yol veren AK Parti teşkilatını, MHP teşkilatını istifaya davet ediyorum.”



