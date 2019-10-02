Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin çekirdek oyu en düşük noktada /02 Ekim 2019 10:44

AKP'nin çekirdek oyu en düşük noktada

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kemiklekmiş seçmeni de kaybetmeye başladığını söyledi. Ağırdır'a göre AKP'nin "yüzde 40+1 alan başkan seçilsin" teklifinin referandumda kabul edilme ihtimali yok.

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"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), çekirdek oyunun en düşük noktasında." diyen KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, siyasetteki gelişmelerde bloklar arası geçişlerden ziyade iktidar içi davranışların etkili olacağını söyledi.  

Ağırdır'a göre bloklar arası geçiş hâlâ düşük.

CUMHUR İTTİFAKI AKP'YE YARAMADI

T24'te "Sayıları Dili" programında Murat Sabuncu'nun soruların cevaplandıran Ağırdır, kurulacak yeni partilere ve siyasi denklemin değişme ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.

Ağırdır, "iktidar bloğu" diye nitelenen Cumhur İttifakı'nda AKP'nin etkisi azalırken Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) etkisinin göreceli olarak arttığını ifade etti. 

Ağırdır, İyi Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini belirtti. 

İyi Parti'ye oy veren kesimin gitgide artan, metropollerde yaşayan, seküler hayat tarzına sahip ama değer dünyası muhafazakâr kişiler olduğunu belirten Ağırdır, MHP seçmenlerinin geleneksel hayat tarzı olan muhafazakârlar olduğunu belirtti.

AĞIRDIR: BAŞKANLIK SİSTEMİNE BUGÜN AKP'LİLER DE "HAYIR" DER

Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin meselelerinin çözülemeyeceğini düşündüğünü vurgulayan Ağırdır, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin hemfikir olduğunu söyledi. 

AKP'nin "Yüzde 40+1 alan seçilsin" teklifini de temas eden Ağırdır şunları dile getirdi: “Meclis'te kabul edilmesi imkânsız. Referanduma gidilirse halk bunu reddeder. Başkanlık sistemine bugün AKP’liler de ‘hayır’ der.”
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