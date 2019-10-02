AKP'nin çekirdek oyu en düşük noktada

"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), çekirdek oyunun en düşük noktasında." diyen KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, siyasetteki gelişmelerde bloklar arası geçişlerden ziyade iktidar içi davranışların etkili olacağını söyledi.





Ağırdır'a göre bloklar arası geçiş hâlâ düşük.







CUMHUR İTTİFAKI AKP'YE YARAMADI





T24'te "Sayıları Dili" programında Murat Sabuncu'nun soruların cevaplandıran Ağırdır, kurulacak yeni partilere ve siyasi denklemin değişme ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.





Ağırdır, "iktidar bloğu" diye nitelenen Cumhur İttifakı'nda AKP'nin etkisi azalırken Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) etkisinin göreceli olarak arttığını ifade etti.





Ağırdır, İyi Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini belirtti.





İyi Parti'ye oy veren kesimin gitgide artan, metropollerde yaşayan, seküler hayat tarzına sahip ama değer dünyası muhafazakâr kişiler olduğunu belirten Ağırdır, MHP seçmenlerinin geleneksel hayat tarzı olan muhafazakârlar olduğunu belirtti.





AĞIRDIR: BAŞKANLIK SİSTEMİNE BUGÜN AKP'LİLER DE "HAYIR" DER





Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin meselelerinin çözülemeyeceğini düşündüğünü vurgulayan Ağırdır, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin hemfikir olduğunu söyledi.





AKP'nin "Yüzde 40+1 alan seçilsin" teklifini de temas eden Ağırdır şunları dile getirdi: “Meclis'te kabul edilmesi imkânsız. Referanduma gidilirse halk bunu reddeder. Başkanlık sistemine bugün AKP’liler de ‘hayır’ der.”