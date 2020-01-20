Samanyolu Haber /Gündem / AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'li birer vekilden ortak teklif /20 Ocak 2020 21:38

AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'li birer vekilden ortak teklif

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesi için ortak bir teklif verdi.

SHABER3.COM

Devlet Mezarlığına defnedilen Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları, Başbakanların eşlerinin de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilmelerini öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'den birer milletvekilinin imzasıyla verilen teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir" fıkrasının eklenmesini öngörüyor.

Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.

Cuma akşamı yaşamını yitiren Rahşan Ecevit’in cenazesi dün eşi Bülent Ecevit’in devlet mezarlığındaki kabrine defnedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'li birer vekilden ortak teklif Sonraki Haber >>

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Acılı Anneden çağrı

Acılı Anneden çağrı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Hastanede skandal görüntüler!

Hastanede skandal görüntüler!

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:54