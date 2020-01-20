AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'li birer vekilden ortak teklif

Devlet Mezarlığına defnedilen Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları, Başbakanların eşlerinin de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilmelerini öngören yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.





sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'den birer milletvekilinin imzasıyla verilen teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir" fıkrasının eklenmesini öngörüyor.





Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.





Cuma akşamı yaşamını yitiren Rahşan Ecevit’in cenazesi dün eşi Bülent Ecevit’in devlet mezarlığındaki kabrine defnedilmişti.