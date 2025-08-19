AKP, çocukların karıştığı suçlarda cezaları artıracak

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır adlı kişinin, 14 ve 17 yaşlarındaki iki kardeşle girdiği tartışma sırasında öldürülmesi Türkiye'de suça sürüklenen çocuk kavramını bir kez daha tartışmaya açtı. Olayın ardından Çakır'ın babası Şahin Çakır da kimliği belirsiz bir kişi tarafından cep telefonuna gönderilen mesajla ölüm tehditleri aldığını söylerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dört şüphelinin tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.





DW Türkçe'nin haberine göre Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ahmet Minguzzi cinayetini de hatırlatarak, 18 yaş altındaki kişilerin karıştığı şiddet olaylarında cezaların artırılabileceğinin sinyalini verdi. "Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir" diyen Tunç, şöyle konuştu:





"Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur."





14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de 24 Ocak günü akranları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi 18 yaşından küçükler için öngörülen cezaların artırılmasını talep ederken uzmanlar ise çocukları suça iten faktörlere odaklanılması gerektiğini belirtiyor.





TCK 31'de değişiklik yapılması bekleniyor

Adalet Bakanı atılacak adımların başında "15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirileceğini" kaydetti.





Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 31'inci maddesinde yetişkin olmayanların karıştığı suçlar için, "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası 12 yıldan fazla olamaz" deniliyor.





Yeni düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek?

Bakan Tunç ayrıca, "çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi" ve "çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması" yönünde yeni düzenlemeler yapılacağını da ifade etti.





"Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır" diyen Bakan, konuyla ilgili taslak düzenlemenin yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis'e iletileceğini kaydetti.





Türkiye'de suça sürüklene çocuk sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre, Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısı geçen yıl, 2023'e kıyasla yüzde 13 arttı. TÜİK'in 1 Ağustos günü yayımladığı veriler, çocuklara isnat edilen suçların başında ise yaralama ve hırsızlık vakalarının geldiğini gösteriyor.





Buna göre, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla yani suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 2024'te 202 bin 785 oldu. Bu sayı 2023 yılında 178 bin 834'tü. Suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına ise tehdit suçları isnat edildi.