AKP 'cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesini' yapmak için yasa çıkartacak





AKP milletvekillerinin hazırladığı ve TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülen 95 maddelik Torba Kanun Teklifi’nde derneklerin bildirim zorunluluğuna ilişkin düzenleme, iktidarın yurttaşların büyük bölümünü fişleyeceğini ortaya çıkardı.





Teklifin 59’uncu ve 62’nci maddeleri ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda değişiklik öngörülüyor. Düzenleme ile dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin bilgilerinin bağlı bulundukları mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunlu hale getiriliyor. Teklifin yasalaşması durumunda dernekler, yaklaşık 12 milyon üyesini altı ay içinde bağlı bulundukları mülki idare amirliklerine bildirecek.





‘CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FİŞLEMESİ YAPILACAK’





Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile örgütlenme hakkına yönelik darbe niteliğindeki düzenlemeyle ilgili konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Ali Öztunç, “Anayasa’ya ve birçok uluslararası özgürlüğe aykırı bir teklif ile karşı karşıyayız. Eğer değişiklik bu hali ile geçerse Cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesi yapılacak” dedi.





‘ŞİMDİYE KADAR ULAŞILAMAMIŞ BİLGİLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN ELİNE GEÇECEK’





Türkiye tarihi boyunca erişilemeyen sayıda yurttaşın kişisel verilerinin İçişleri Bakanlığı’nın eline geçeceğini belirten Öztunç, “Derneğin yöneticisi ve başkanının bilgilerini vermek doğaldır, kabul edilebilir. Ancak üyelerini ne yapacaklar? Anayasa’ya açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Milyonlarca insan, sırf bilgileri paylaşılmasın diye bir daha dernek üyesi olmayacaktır. Örgütlenme özgürlüğü bakımından da tarihi bir sorun ile karşı karşıyayız” dedi.





3 ANAYASA İHLALİ





Torba Kanun Teklifi’ne eklenen düzenlemeler ile Anayasa’nın üç ayrı maddesi ihlal edilecek. Buna göre, Anayasa’da temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını düzenleyen 13’ncü maddesi, dernek kurma ve üye olmayı düzenleyen 33’ncü maddesi ve dernek ile sendikalara bilgi vermeden, izin almadan üye olmayı düzenleyen 51’nci maddesinin ihlal edileceği vurgulandı.