Samanyolu Haber /Gündem / AKP’de 21 isim çizik yedi… İşte o isimler /24 Mart 2021 13:49

AKP’de 21 isim çizik yedi… İşte o isimler

AKP'nin yeni 75 kişilik Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Çizik yiyen isimler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da var.

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AKP 7. Olağan Büyük Kongresi öncezi 50 kişilik MKYK’ın üye sayısı 75'e yükseltildi. Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK’daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar:

Ahmet Arslan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Cevdet Yılmaz
Erol Kaya
Eyüp Özsoy
Gökçen Özdoğan Enç
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Mehmet Akif Kalaycı
Metin Yavuz
Mustafa Ataş
Mahmut Atilla Kaya
Osman Nuri Gülaçar
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenlioğlu Ban

Oy pusulasında, son günlerde AKP üst düzey yönetiminde yer alacağı söylenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın olmaması dikkati çekti.




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