AKP’de aktif görevde olan kadrolardan ilk toplu istifa Sultanbeyli’den geldi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifasının ardından AKP’deki kopuşlar hızlandı. Bugüne kadar istifa edenlerin çoğunluğu eski milletvekilleri ve parti yöneticileriydi. AKP’den ilk toplu kopuş, Sultanbeyli Gençlik Kolları teşkilatında yaşandı.





AKP’nin önemli oy depolarından biri olan İstanbul Sultanbeyli ilçesinde görevli Gençlik Kolları Teşkilatı, mahalle başkanlarıyla birlikte istifa etti. AKP Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik, yönetim kurulu ve mahalle başkanları ile birlikte AKP’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik ve istifa eden AKP’li gençler, Davutoğlu ile beraber hareket edeceklerini açıkladı.

Çelik paylaşımında, “Gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum ak parti Sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı görevimden ve ak parti üyeliğimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımız ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.