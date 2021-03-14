AKP’de Berat Albayrak çatlağı









Son günlerde Berat Albayrak döneminde yaşanan döviz rezervleri konusunda tartışmalar giderek büyürken, siyaset kulislerinde yeni bir iddia konuşuluyor.





İddialara göre Berat Albayrak’ın geri döneceği belirtiliyor.





Duvar’ın kulis haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefetin Berat Albayrak eleştirilerini “kendisine ve ailesine yönelik” saldırı olarak nitelendirmesi, enerji ve ekonomi alanındaki başarılarını anlatması, Albayrak’ın damadı olmasını ise “talihsizlik” olarak değerlendirmesi, kulislerde Berat Albayrak’ın geri döneceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.





AKP Kongresi öncesi Berat Albayrak’a ilişkin kulis iddiaları yoğunlaşmış durumda. Buna göre kulislerde “Damada yeniden görev mi verilecek?” sorusu gündemde.





Ancak AKP’liler bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Buna göre AKP içerisinde bazı yöneticiler Albayrak’ın kabineye Enerji Bakanı olarak dönebileceğini söylüyor. Yine bazı yöneticiler kabinede olmasa bile Albayrak’a AKP yönetiminde görev verileceğini konuşuyor.





Bazı AKP’liler ise Albayrak’ın dönüşü için “Hayır bitti o iş, geri dönüş olmaz” diyor.





Berat Albayrak, Kasım 2020’de Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Hükümete yakın medyada uzun bir süre duyurulamayan istifasında Albayrak, ''At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zaman, Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin'' ifadelerini kullanmıştı.





İstifanın bir gün öncesinde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanırken, Albayrak'ın gidişiyle yeni Hazine ve Maliye Bakanı da Lütfi Elvan olmuştu. Bu atamaların Albayrak'ın gidişiyle bağlantılı olduğu yorumları yapılmıştı.