Samanyolu Haber /Gündem / AKP’de bir Davutoğlu istifası daha /17 Ocak 2020 10:32

AKP’de bir Davutoğlu istifası daha

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni hareketi Gelecek Partisi’ni resmen kurarken, AKP teşkilatlarında Davutoğlu için istifalar sürüyor.

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AKP İstanbul Küçükçekmece İlçesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ümit Yaşar Karlıdağ aktif görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Karlıdağ, Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nde siyaset yapmak için bu kararı aldığını açıkladı.

Yaşar Karlıdağ’ın Küçükçekmece’nin iki numaralı ismi olduğu biliniyor. Bu istifayla AKP Küçükçekmece teşkilatında çok sayıda partilinin Gelecek Partisi’ne geçeceği ifade ediliyor.

AKP teşkilatlarında görev yapmış çok sayıda isimden daha önce istifa açıklaması gelmişti.
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