AKP’de bir Davutoğlu istifası daha









AKP İstanbul Küçükçekmece İlçesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ümit Yaşar Karlıdağ aktif görevinden istifa ettiğini duyurdu.





Karlıdağ, Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nde siyaset yapmak için bu kararı aldığını açıkladı.





Yaşar Karlıdağ’ın Küçükçekmece’nin iki numaralı ismi olduğu biliniyor. Bu istifayla AKP Küçükçekmece teşkilatında çok sayıda partilinin Gelecek Partisi’ne geçeceği ifade ediliyor.





AKP teşkilatlarında görev yapmış çok sayıda isimden daha önce istifa açıklaması gelmişti.