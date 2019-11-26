AKP’de erime sürüyor, iki ayda 60 bine yakın istifa

Gazete Duvarı'n haberine göre AKP’den yollarını ayıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ın 2020’ye kadar kuracakları yeni partilerle siyasete sahnesine çıkması için geri sayım devam ederken, AKP tabanındaki erime gün geçtikçe büyüyor.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son verilerine göre 6 Eylül 2019’da 9 milyon 874 bin 843 olan AKP’nin üye sayısı 9 milyon 816 bin 987’ye geriledi. Yargıtay’ın 22 Kasım 2019 tarihli güncel verilerine AKP’nin üye sayısında son iki ayda 57 bin 856 azalma oldu.





15 AYDA 902 BİN İSTİFA





AKP’nin Ağustos 2016’da gerçekleştirdiği 6. olağan kongresinde üye sayısı 10 milyon 719 bin 234 olarak açıklanmıştı. Yargıtay’ın son güncel üye sayısı ile karşılaştırıldığında Ağustos 2018’den bu yana 902 bin 256 AKP’li üye partisinden istifa etti.













ERDOĞAN ÖLÜMLERE BAĞLAMIŞTI





AKP’nin üye sayısındaki erimenin gündeme gelmesiyle Eylül ayı içerisinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95’ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük” ifadelerini kullanmıştı.





RAKAMLAR ERDOĞANI YALANLIYOR





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2019’da paylaştığı rakamlara göre; 2018’de yaşamını yitirenlerin sayısı 426 bin 106 idi. Bu rakam 2017 yılında ise 426 bin 504 idi. TÜİK’in bu rakamları dikkate alındığında Türkiye’de yılda ortalama 426 bin ölüm yaşanıyor. Erdoğan’ın üye sayısındaki azalmayı ölümlere bağlayan ifadelerine karşılık TÜİK’in ölüm istatistiklerine bakıldığında ise üye sayısındaki azalmanın ölümler nedeniyle olmadığı görülüyor.





İSTİFA EDENLER YENİ PARTİLERE GİDİYOR





İstifaların sadece tabanla sınırlı kalmadığı ise basın yansıyan haberlerden de görülüor. Son olarak uzun yıllar AKP’de görev alan ve Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen eski Van Milletvekili ve il başkanı Mustafa Bilici de istifasını açıklamıştı. Bilici’nin istifa haberinin ardından siyasete Davutoğlu’nu kuracağı yeni parti ile devam edeceği belirtilmişti.





AKP Muş İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kezkeç ise 15 Kasım’da yaptığı açıklamada parti içerisinde büyüyen rahatsızlığa işaret ederek, “Muş Ak Parti İl Başkanının haksızlık, adamcılık, adaletsiz yönetimi ve menfaatleri doğrultusunda hareket edip Ak davaya gölge düşürmesinden dolayı Ak Parti Muş il yönetimden ve üyelikten istifa ettim” sözleriyle istifasını açıklamıştı.