Samanyolu Haber /Gündem / AKP’de eski defterler açıldı: Sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım /02 Ağustos 2025 19:38

AKP’de eski defterler açıldı: Sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım

AKP'li Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için akıl ve ruh sağlığı da diledi.

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AKP’de eski defterler açıldı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ismini vermeden ağır sözlerle yüklendi.

Hasan Basri Akdemir’e konuşan Arınç, “Bahsettiğiniz insana Allah akıl, ruh sağlığı versin. İsminden bile bahsetmek istemiyorum. Geçen de başka bir TV’de ağzına gelen hezeyanları söylemiş. Ben o defteri kapattım.

“SAKALIMI KESTİLER, KOLUNU KOPARDIM”

Onlar benim sakalımı kestiler ben onların kolunu kopardım. Kesilen sakal yerine gelir, kol geriye gelmiyor. Ben bütün Türkiye’yi dolaşıyorum, halkın içindeyim.

Halk koşup geliyor. ‘Allah senden razı olsun’ diyor. Başkalarına da dilerim bir sokağa çıksınlar bakalım. Halk ne diyecek? Çok şükür ben halimden memnunum.” dedi.
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