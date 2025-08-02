AKP’de eski defterler açıldı: Sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım





“SAKALIMI KESTİLER, KOLUNU KOPARDIM”

AKP’de eski defterler açıldı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ismini vermeden ağır sözlerle yüklendi.Hasan Basri Akdemir’e konuşan Arınç, “Bahsettiğiniz insana Allah akıl, ruh sağlığı versin. İsminden bile bahsetmek istemiyorum. Geçen de başka bir TV’de ağzına gelen hezeyanları söylemiş. Ben o defteri kapattım.Onlar benim sakalımı kestiler ben onların kolunu kopardım. Kesilen sakal yerine gelir, kol geriye gelmiyor. Ben bütün Türkiye’yi dolaşıyorum, halkın içindeyim.Halk koşup geliyor. ‘Allah senden razı olsun’ diyor. Başkalarına da dilerim bir sokağa çıksınlar bakalım. Halk ne diyecek? Çok şükür ben halimden memnunum.” dedi.