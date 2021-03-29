Samanyolu Haber /Gündem / AKP’de Gökçek krizi: Son anda MKYK listesinden çıkarılmış /29 Mart 2021 08:53

AKP’de Gökçek krizi: Son anda MKYK listesinden çıkarılmış

Melih Gökçek’in AKP’de MKYK üyeliğinde krizine neden olduğu ortaya çıktı. 75 kişilik listeye Gökçek ve Suat Kılıç’ın alındığı, ancak bazı MYK üyelerinin girişimi ile iki ismin çıkarıldığı öğrenildi. Gökçek’in isminin çıkarılması için kavgalı olduğu Hayati Yazıcı’nın devreye girdiği belirtildi. Gökçek’e ikinci darbe ‘parsel parsel’ kavgasının mimarı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’ın Disiplin Kurulu’na seçilmesi oldu.

SHABER3.COM

Geçen hafta yapılan AKP kongresi öncesinde Melih Gökçek krizi yaşandığı ortaya çıktı. 75 kişilik MKYK listesine Gökçek'in alındığı ancak bazı yöneticilerin Erdoğan'la görüşerek liste dışı kalmasını sağladığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in yeniden aktif siyasete dönüş umudu kalmadı. 24 Mart tarihinde yapılan kongre öncesinde Gökçek'in parti yönetimine girmesinin önü açıldı. 75 kişilik listeye Gökçek ile Spor eski Bakanı Suat Kılıç alındı. Bu iki ismin listeye girmesi üzerine bir MYK üyesi, Erdoğan'la görüşerek Gökçek'in çıkarılmasını istedi ancak başarılı olamadı. Bu isim, daha sonra Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı ile görüştü.

YAZICI DEVREYE GİRDİ

Yazıcı'nın Gökçek'le olan kavgası bu girişimin başarılı olmasını sağladı. Son yıllarda Gökçek ile Yazıcı ‘Ankara Kuşu' sosyal medya hesabı üzerinden büyük bir tartışma yaşamıştı. İki isim arasındaki siyasi husumet, Gökçek'in önünün kesilmesine neden oldu. Yazıcı'nın devreye girmesinden sonra Gökçek liste dışında kaldı.

ÜSTÜNE ARINÇ GOLÜ

MKYK listesine girmesi engellenen Gökçek'e ikinci gol oğul Arınç'la geldi. Bülent Arınç'la ‘parsel parsel' kavgası bulunan Gökçek, Ahmet Mücahit Arınç'ın kongrede parti yönetimine girmesiyle ikinci şoku yaşadı. Arınç, Disiplin Kurulu üyesi yapıldı. Gökçek'in bir hafta içinde aldığı iki haber nedeniyle büyük şok yaşadığı öğrenildi.

YAZICI: KİMSE İÇİN DEVREYE GİRMEDİM

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bazı isimlerin MKYK dışında kalması için devreye girdiği haberleri için şu açıklamayı yaptı:

* Şahsımla ilgili dile getirilen iddia ve isnatların tümü gerçek dışıdır. 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz partimizin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bazı isimlerin liste dışı bırakılması için devreye girdiğim iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:59:24