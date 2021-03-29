AKP’de Gökçek krizi: Son anda MKYK listesinden çıkarılmış

Geçen hafta yapılan AKP kongresi öncesinde Melih Gökçek krizi yaşandığı ortaya çıktı. 75 kişilik MKYK listesine Gökçek'in alındığı ancak bazı yöneticilerin Erdoğan'la görüşerek liste dışı kalmasını sağladığı öğrenildi.





Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in yeniden aktif siyasete dönüş umudu kalmadı. 24 Mart tarihinde yapılan kongre öncesinde Gökçek'in parti yönetimine girmesinin önü açıldı. 75 kişilik listeye Gökçek ile Spor eski Bakanı Suat Kılıç alındı. Bu iki ismin listeye girmesi üzerine bir MYK üyesi, Erdoğan'la görüşerek Gökçek'in çıkarılmasını istedi ancak başarılı olamadı. Bu isim, daha sonra Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı ile görüştü.





YAZICI DEVREYE GİRDİ…





Yazıcı'nın Gökçek'le olan kavgası bu girişimin başarılı olmasını sağladı. Son yıllarda Gökçek ile Yazıcı ‘Ankara Kuşu' sosyal medya hesabı üzerinden büyük bir tartışma yaşamıştı. İki isim arasındaki siyasi husumet, Gökçek'in önünün kesilmesine neden oldu. Yazıcı'nın devreye girmesinden sonra Gökçek liste dışında kaldı.





ÜSTÜNE ARINÇ GOLÜ





MKYK listesine girmesi engellenen Gökçek'e ikinci gol oğul Arınç'la geldi. Bülent Arınç'la ‘parsel parsel' kavgası bulunan Gökçek, Ahmet Mücahit Arınç'ın kongrede parti yönetimine girmesiyle ikinci şoku yaşadı. Arınç, Disiplin Kurulu üyesi yapıldı. Gökçek'in bir hafta içinde aldığı iki haber nedeniyle büyük şok yaşadığı öğrenildi.





YAZICI: KİMSE İÇİN DEVREYE GİRMEDİM





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bazı isimlerin MKYK dışında kalması için devreye girdiği haberleri için şu açıklamayı yaptı:





* Şahsımla ilgili dile getirilen iddia ve isnatların tümü gerçek dışıdır. 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz partimizin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bazı isimlerin liste dışı bırakılması için devreye girdiğim iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.