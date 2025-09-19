AKP’de iki günde 4 il başkan istifa etti

“Bugüne kadar büyük bir onurla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Ancak bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak partime ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceğim. Bu bir bayrak yarışıdır; benden sonra görevi devralacak kardeşlerim de aynı azimle yolumuza devam edecektir.”





AKP’de üst üste yaşanan istifalara Niğde’den de bir isim katıldı. Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.Özdemir açıklamasında, kararın kendi iradesi ve AKP Genel Merkezi’nin bilgisi doğrultusunda alındığını belirterek şunları söyledi:Niğde’den gelen istifa haberinden kısa süre önce AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da sosyal medya hesabından görevini bıraktığını duyurdu. Kablan, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Makamlar geçici, kalıcı olan millete hizmet sevdasıdır” ifadelerini kullandı.AKP’deki istifa dalgası, önceki gün Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifasıyla başladı. Ardından Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevini bıraktı. Dün Adıyaman İl Başkanı Kablan’ın istifası geldi. Bugün ise Niğde İl Başkanı Özdemir’in ayrılığıyla sayı iki günde dörde yükseldi.