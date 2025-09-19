Samanyolu Haber /Gündem / AKP’de iki günde 4 il başkan istifa etti /19 Eylül 2025 15:40

AKP’de iki günde 4 il başkan istifa etti

Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’ın ardından bu kez Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevinden ayrıldığını açıkladı. Son iki günde toplam 4 il başkanı istifa etmiş oldu.

SHABER3.COM

AKP’de üst üste yaşanan istifalara Niğde’den de bir isim katıldı. Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Özdemir açıklamasında, kararın kendi iradesi ve AKP Genel Merkezi’nin bilgisi doğrultusunda alındığını belirterek şunları söyledi:

“Bugüne kadar büyük bir onurla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Ancak bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak partime ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceğim. Bu bir bayrak yarışıdır; benden sonra görevi devralacak kardeşlerim de aynı azimle yolumuza devam edecektir.”

ADIYAMAN’DA İSTİFA ETTİ

Niğde’den gelen istifa haberinden kısa süre önce AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da sosyal medya hesabından görevini bıraktığını duyurdu. Kablan, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Makamlar geçici, kalıcı olan millete hizmet sevdasıdır” ifadelerini kullandı.

AKP’deki istifa dalgası, önceki gün Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifasıyla başladı. Ardından Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevini bıraktı. Dün Adıyaman İl Başkanı Kablan’ın istifası geldi. Bugün ise Niğde İl Başkanı Özdemir’in ayrılığıyla sayı iki günde dörde yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’de iki günde 4 il başkan istifa etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:39