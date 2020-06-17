AKP’de Z kuşağına ulaşmak için sansür planı hazırladı

Anketler, 2000 sonrası doğumlu Z kuşağının 2023 seçimlerinde başat seçmen grubu olacağını ortaya koyunca AKP harekete geçti. Üç yıl sonra 7 milyona yakın oy potansiyeline erişecek Z kuşağını ikna edebilmek için dört aşamalı bir plan oluşturdu.
AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal önceki günkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AKP’nin yeni “Dijital Dönüşüm” stratejisini tanıttı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan strateji belgesinde Facebook gibi küresel bilişim devlerinin, “milli egemenlik sınırlarını çiğneyen, geleneksel devlet yapısına meydan okuyan” yeni bir dünya düzeni tasarladığı vurgulandı.
Belgede, “Z kuşağı olarak tabir edilen nesilden 7 milyona yakın seçmen 2023’te ilk kez oy kullanacaktır. Onların içine doğdukları yeni medya düzeni, veri ve içerik sağlayıcılar tarafından devlet otoritesi, egemenliği ve siyaseti de aşan bir meydan okumayla karşımıza çıkmaktadır. Buna cevabımız siber egemenlik, siber vatan ve dijital Türkiye ile olmalıdır. Oy verme davranışı dijital mecralar tarafından doğrudan manipüle edilebiliyorsa; bunun örneklerini açıkça ortaya koyan belgesel filmler Cambridge Analytica vakasını bizlere anlatıyorsa, bu yeni Z kuşağı genç seçmen kitlesi başta olmak üzere tüm kullanıcılar yeni bir farkındalıkla donatılmalıdır” denildi.
SANSÜR PLANI HAZILANDI
Z kuşağına dönük farkındalık çalışması başlattıklarını ve “dezenformasyonla mücadele” ettiklerini bildiren Ünal, “Sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur” dedi.
İktidarın 4 aşamalı planı şu şekilde:
– Etik farkındalık ile 12 maddelik etkin kuralların daha iyi kullanımı sağlanacak
– Dijital farkındalık ile ilk olarak Z kuşağına yönelik farkındalık çalışması yapılacak. Z kuşağı için dezenformasyonla mücadele edilecek
– Yerel ve küresel farkındalık ile yasal düzenleme aşamasına geçilecek
– Son aşamada kapsamlı yasal düzenleme olacak.
‘GENİŞ KAPSAMLI’ SOSYAL MEDYA KANUNU GELİYOR
Sosyal medyayla ilgili kanun çalışması için hazırlıkların başladığının belirtildiği raporda ayrıca şunlar belirtildi: “Ülkemizde de sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı tedbirler öngören geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur.”