AKP’deki trol kavgasında ilginç detay: Sadece eşarbı 2 bin lira

Ani alınan sokağa çıkma yasağı sonrası eleştirilerin hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıklamış, Saray ise istifayı kabul etmemişti. Soylu, Saray’ın kararına 12 saat sessiz kalmıştı. Bu süreçte AKP Kadım Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AKP’de başlayan trol kavgasının fitilini ateşledi.





‘KARDEŞANE HATIRLATMAK İSTEDİM’

Çam paylaşımında, “Sn. Süleyman Soylu’yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkan ve yetkileri kimin verdiğini, liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise, bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim!”





Çam’ın paylaşımına AKP’ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında tepki geldi. Kadın Başkanın, Berat Albayrak adına Süleyman Soylu’yu hedef aldığını ima eden Fatih Tezcan, Süleyman Özışık, Sevda Türküsev ve Recep Terzi adlı sosyal medya kullanıcıları Çam’ın paylaşımına tepki gösterdi.





TROL ÇIKIŞI KAVGAYI BÜYÜTTÜ

AKP içerisinde başlayan tartışma İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın ‘trol’ çıkışı ile daha da büyüdü. Paralı trol dediği AKP’li hesapları hedef alan Çamlı, “Bir kısım maaşlı troller Kadın Kolları başkanımızın üzerine gittiğini görüyorum. Hatırlattıkları davamızın ana ilkeleridir! Bu dava lafı kolay ağzından çıkaranlarla buralara gelmedi, mesele ters esen rüzgarda istikamet almaktı, hedefine doğru esen rüzgarda yelken kolay dolar” ifadelerini kullandı.





MAAŞLARI KİM ÖDÜYOR

Çamlı’nın trol ifadelerine sinirlenen Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, tepkisini “Tebrik ederim Sayın Vekil. Canan Kaftancıoğlu ağzıyla konuşmak bu olsa gerek. AK Parti ve Erdoğan için burada konuşanlar 15 Temmuz’da sokağa çıkanlarla aynı kişiler. Onlara troll diyorsanız sanırım maaşı kimin verdiğini de açıklamanız gerekecek” diyerek gösterdi.





Özışık’a, Tezcan ve Türküsev’den destek gelirken oyuncu Recep Terzi de ”AKP Milletin partisidir lideri de Recep Tayyip Erdoğan’dır! Ne damadı Berat Albayrak’ın ne de oğlu Bilal Erdoğan’ındır” paylaşımı yaptı.





EŞARBI 2 BİN LİRA

Sosyal medyada kamuoyunun önünde patlak ver en tartışma Albayrakçılar ve Soylucular kavgası olarak yorumlanırken, tartışmanın fitilini ateşleyen Çam için de ilginç bir iddia ortaya atıldı. AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın taktığı Salvatore Ferrogamo marka eşarbın 2 bin lira olduğu ortaya çıktı.







