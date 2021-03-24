Samanyolu Haber /Gündem / AKP, delegenin test masrafını devlete yıktı /24 Mart 2021 16:08

AKP, delegenin test masrafını devlete yıktı

CHP Milletvekili Murat Emir, AKP Kongresine katılan 1500 delegenin testlerinin devletin kasasından ödendiğini ileri sürdü.

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Tartışılan AKP Kongresi hakkında CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den çarpıcı bir iddia daha geldi. Emir, 1500 delegenin testinin AKP Genel Merkezi'nde ve kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldığını açıkladı. Emir'in iddiasına göre testlerin masrafları ise devletin kasasından ödendi.

Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize gelen bilgiye göre AKP kongresinde tribündekilere test dahi yapılmazken, salondaki 1500 delegenin testi AKP Genel Merkezi'nde üstelik kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldı. Vatandaş test için 250 TL öderken, AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı" ifadelerini kullandı.



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