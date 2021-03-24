AKP, delegenin test masrafını devlete yıktı

Tartışılan AKP Kongresi hakkında CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den çarpıcı bir iddia daha geldi. Emir, 1500 delegenin testinin AKP Genel Merkezi'nde ve kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldığını açıkladı. Emir'in iddiasına göre testlerin masrafları ise devletin kasasından ödendi.





Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize gelen bilgiye göre AKP kongresinde tribündekilere test dahi yapılmazken, salondaki 1500 delegenin testi AKP Genel Merkezi'nde üstelik kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldı. Vatandaş test için 250 TL öderken, AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı" ifadelerini kullandı.











