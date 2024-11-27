Samanyolu Haber /Gündem / AKP, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebini değerlendiriyor /27 Kasım 2024 12:58

AKP, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebini değerlendiriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine ilişkin açıklamada bulundu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin ''Değerlendiriyoruz, terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi'' ifadelerini kullandı. 

ÖZEL'İN AHMET ÖZER İLE GÖRÜŞME TALEBİNE AÇIKLAMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşme talep ettiği ve Adalet Bakanlığı'ndan cevap gelmediğini açıklaması Bakan Tunç'a soruldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tunç şunları söyledi:

''Soruşturma başladığı günden itibaren sürekli yargıya yönelik Bakanlığımıza yönelik hakaret içeren cümleler kullanıyor. Her şeyin bir yolu yordamı var bu ülke hukuk devleti, hukuk çerçevesinde görüşme isteyebilirsiniz.''

BAHÇELİ: DEM İLE ÖCALAN GÖRÜŞMESİ GECİKMEMELİ
Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'İmralı' çağrısını yineledi. DEM Parti ve Abdullah Öcalan arasındaki temasın derhal sağlanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 
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