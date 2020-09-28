AKP demek, yalan-dolan demektir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarından eski fabrikaları yeni yatırım gibi gösterildiğini belirterek, “15-20 yıl önce açılan fabrikaları sırf algı için yeni açılan fabrika olarak halka sundular.” dedi.





Tanal şahsi Twitter hesabında "AKP'nin 300 yeni fabrika yalanına" dair ifadeleri kullandı: “AKP demek, yalan, dolan, algı demektir. Keşke yeni fabrika açılsaydı inanın çok sevinirdik. Ancak orta da siyasi dolandırıcılık dediğimiz algı dışında bir şey yapmıyorlar.”