Samanyolu Haber /Politika / AKP demek, yalan-dolan demektir /28 Eylül 2020 13:49

AKP demek, yalan-dolan demektir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "300 fabrika açılışı" yalanı ile halka aldattığını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarından eski fabrikaları yeni yatırım gibi gösterildiğini belirterek, “15-20 yıl önce açılan fabrikaları sırf algı için yeni açılan fabrika olarak halka sundular.” dedi.

Tanal şahsi Twitter hesabında "AKP'nin 300 yeni fabrika yalanına" dair ifadeleri kullandı: “AKP demek, yalan, dolan, algı demektir. Keşke yeni fabrika açılsaydı inanın çok sevinirdik. Ancak orta da siyasi dolandırıcılık dediğimiz algı dışında bir şey yapmıyorlar.”
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